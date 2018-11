Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem em estado grave após despiste de mota na A1 em Torres Novas

Acidente aconteceu por volta das 11h00 deste sábado, no sentido Sul-Norte.

Por Lusa | 13:15

Um despiste de mota na Autoestrada 1 (A1) provocou durante a manhã deste sábado um ferido grave no concelho de Torres Novas, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém.



Segundo a mesma fonte, o despiste ocorreu cerca das 11h00, ao quilómetro 110, no sentido Sul-Norte.



No local estiveram os Bombeiros de Torres Novas e Alcanena. O ferido grave foi transportado para o Hospital de Leiria, com acompanhamento de uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação.