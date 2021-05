Um homem ficou gravemente ferido ao ser atropelado por um carro, esta segunda-feira à noite, no lugar de Esparrinha, Arcozelo, Barcelos. O alerta foi dado às 21h51.



A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros de Barcelinhos e pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação.





Depois de estabilizada foi transportada, em estado considerado grave, para o Hospital de Braga.A PSP esteve no local e está a investigar as causas do atropelamento.