Homem em fuga à GNR embate com carro contra seis viaturas em Linda-a-velha

Um homem foi detido esta quinta-feira por condução perigosa, que o levou a colidir com outras seis viaturas em Linda-a-velha, no concelho de Oeiras.Segundo comunicado da GNR, quando intercetado foram encontradas no carro do detido três doses de haxixe e ainda uma arma de fogo.A GNR deparou-se com o carro do detido parado na berma da A5, no sentido Cascais/Lisboa e decidiram abordá-lo para perceber se precisava de ajuda.Quando o condutor se apercebeu da presença da viatura de patrulha da GNR pôs-se em fuga, o que o levou a conduzir de forma desadequada.Os oficiais da Guarda conseguiram intercetar o homem alguns quilómetros depois.O homem foi constituído arguido e os factos foram apresentados ao Tribunal de Oeiras.