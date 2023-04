A 23 de dezembro de 2022, Bruno Frias, de 40 anos, foi emboscado com pedras numa estrada e agredido até à morte no concelho de Trancoso, distrito de Guarda.Alguém que conhecia as rotinas do homem colocou pedras na estrada para bloquear a passagem. Bruno saiu do carro para retirar as pedras e acabou por ser atingido na nuca.









