Homem encontrado morto em ecocentro no Porto

O cadáver de um homem, com cerca de 50 anos, foi encontrado, este domingo à tarde, no ecocentro das Antas, na rua da Vigorosa, no Porto.O corpo da vítima estava dentro de um contentor. Segundo apurou o, o cadáver terá sido encontrado por um popular pouco depois das 17h40. Para o local foi mobilizada uma equipa de busca e resgate dos Bombeiros Sapadores do Porto , os Bombeiros Voluntários de Pedrouços e o INEM, mas o óbito foi confirmado no local.Depois das perícias legais o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal. As autoridades investigam o misterioso caso.