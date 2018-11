Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem encontrado morto em propriedade agrícola em Oliveira do Bairro

Vítima tinha 51 anos.

16:03

Um homem de 51 anos foi encontrado morto junto a um trator numa propriedade agrícola, na rua do Furadouro, em Silveiro, Oliveira do Bairro.



Ao que o CM conseguiu apurar, o homem ficou preso numa cisterna e foi encontrado pela família, uma vez que não aparecia para almoçar.



O óbito foi declarado no local.