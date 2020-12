Homem encontrado morto nas rochas em Cascais

Um homem foi encontrado morto este domingo à tarde nas rochas entre a Boca do Inferno e a casa da Guia, em Cascais. As autoridades estão a investigar as circunstâncias em que se deu o óbito.Segundo o CM apurou, o alerta para o desaparecimento da vítima foi dado pelas 16h04 e levou à mobilização de 20 operacionais dos bombeiros e Polícia Marítima para as buscas. A vítima veio a ser encontrada num local de difícil acesso, o que atrasou o resgate do cadáver.As autoridades que tomaram conta da ocorrência não tinham ainda identificado o homem à hora de fecho desta edição. O corpo foi levado para a morgue para ser autopsiado.