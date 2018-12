Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem esfaqueado ao proteger o sobrinho

Por S.A.V. | 08:31

Um homem de 44 anos foi esta segunda-feira de madrugada golpeado com várias facadas na coxa esquerda quando tentava proteger um sobrinho, de 21, que tinha uma faca encostada ao pescoço, num assalto junto à estação de comboios da Amadora.



Segundo apurou o CM, tio e sobrinho estavam junto ao estacionamento da estação quando foram abordados por cinco homens, entre os 20 e 30 anos, com roupas escuras.



Três deles apontaram-lhes facas. Uma dessas armas foi encostada ao pescoço da vítima mais nova. Ao ver o sobrinho em aflição, o mais velho reagiu mas foi imediatamente golpeado.



Os assaltantes fugiram com um telemóvel topo de gama pertencente ao sobrinho. O tio foi levado pelos bombeiros para o Hospital Amadora-Sintra.