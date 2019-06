Homem esfaqueia rival nas costas e foge em Setúbal

Um homem esfaqueou outro nas costas, cerca do meio-dia desta segunda-feira, na rua de Macau, em Pinhal Novo, Palmela.O agressor terá atacado a vítima, por achar que esta tinha um relacionamento com a ex-mulher.O homem, de 35 anos, foi atingido nas costelas com dois golpes que terão sido feitos com um canivete.O ataque ocorreu junto a um supermercado, onde a vítima e a ex-mulher do agressor trabalham.O homem correu para um café, situado na rua de Angola, onde entrou a pedir auxílio.Os bombeiros de Pinhal Novo, e a GNR daquela localidade foram ao local. A vítima foi levada ao hospital de Setúbal.A GNR está a investigar.