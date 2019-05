Jovem mata prima à facada e atira-se da varanda

Cristina Ferreira, de 43 anos, foi esta segunda-feira assassinada por um primo, de 22, na sua própria casa, no Bairro de Santo Estêvão, em Viseu, pelas 17h50. O jovem, que sofre de distúrbios mentais, tinha fugido de uma instituição psiquiátrica.A mulher, professora num centro de explicações, encontrou-o na rua, visivelmente perturbado e levou-o para o apartamento onde reside com o companheiro.Já em casa e durante uma discussão acesa - os vizinhos aperceberam-se dos gritos do jovem - o agressor empunhou uma faca de cozinha e esfaqueou-a brutalmente. A professora ainda foi assistida, mas acabou por morrer."Era um cenário de horror, havia sangue por toda a casa e nas escadas do prédio", disse uma vizinha, que subiu ao apartamento para tentar entender o que se tinha passado.Um homem, ex-bombeiro e residente nas imediações, ainda entrou na casa para ajudar. "A mulher tinha muitos golpes, sobretudo na cara. Não havia nada a fazer", disse.O companheiro da vítima mortal, de 40 anos e informático de profissão, ainda tentou travar o homicida, mas acabou por ser ele próprio alvo da fúria do jovem - sofreu golpes de faca nas pernas e na cara.Consumadas as agressões, o jovem atirou-se da varanda do apartamento, no 2º andar, ficando prostrado na rua.Pelo seu próprio pé, o companheiro da vítima desceu pelo elevador e deparou-se com o cenário macabro na rua. Com a lâmina ainda atravessada na boca, foi assistido pelos bombeiros e levado para o hospital de Viseu. Não corre perigo de vida.O homicida, a sangrar dos ouvidos, foi assistido pelo INEM. Após ter sido estabilizado, seguiu para uma unidade hospitalar.A PJ chegou ao local pelas 20h00 e assumiu o comando da investigação, mas até ontem à noite não foi possível perceber as razões que levaram o jovem ao crime.A extrema violência do crime apanhou os residentes do Bairro de Santo Estêvão de surpresa. A zona é considerada segura e sossegada.Segundo descreveu uma testemunha o companheiro da vítima "estava em choque": "Quando chegou à rua não falava, só apontava para a mulher".A PSP chegou cedo ao local. Durante duas horas, impediu a aproximação das pessoas que pretendiam aproximar-se do cenário do crime.