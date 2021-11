Um homem, de 50 anos, foi detido pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR de Lisboa, por ter tentado estrangular a ex-companheira à frente dos dois filhos de ambos.O crime ocorreu no início deste mês, em Montelavar, Sintra. O agressor terá agido após ouvir a voz do novo namorado da antiga companheira ao telefone. Deslocou-se a casa da mesma e, só com a intervenção dos filhos, largou a vítima e fugiu. Após queixa da vítima, o NIAVE acabou por localizá-lo e detê-lo.