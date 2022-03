A PSP do Seixal prendeu um homem pelo crime de violência doméstica. O suspeito sujeitou a vítima, a antiga namorada, a um terror que passou, entre outras sevícias, pela realização de 200 telefonemas numa noite. Segundo o Ministério Público, foi a decisão da jovem de acabar o namoro que terá espoletado a reação violenta.A vítima começou por ser confrontada pelo antigo companheiro por mensagens SMS, que ameaçava suicídio. O teor da violência subiu, com ameaças feitas à jovem, no local de trabalho e residência. Apesar de vários pedidos para que a violência parasse, o homem chegou a usar fotografias da ex-namorada em anúncios, para publicitar serviços sexuais feitos pela mesma.Só a PSP do Seixal conseguiu travar a fúria vingativa do agressor, prendendo-o. Ficou sujeito a apresentações trissemanais, proibição de contactos com a vítima e de se aproximar da residência e do local de trabalho da mesma a menos de 500 metros.