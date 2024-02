Um homem, 46 anos, ficou com ferimentos graves ao cair de um árvore, num terreno, na rua do Barreiro, em Vale S. Cosme, Famalicão.



O alerta foi dado às 18h05 desta quinta-feira. Para o local foram os Bombeiros Famalicenses, com dois operacionais e uma viatura e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Famalicão. Depois de estabilizada, a vítima foi transportada para o Hospital de Braga, com acompanhamento da VMER.





As causas da queda são desconhecidas. As autoridades estão a investigar.