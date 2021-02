Um homem sofreu este domingo politraumatismos graves após ter caído do tabuleiro da ponte D. Luís, que liga os concelhos de Santarém e Almeirim. A vítima, de 52 anos, natural de Fazendas de Almeirim, caiu numa zona de canas e vegetação na margem do rio Tejo, local de difícil acesso para os meios de socorro.





O homem acabou por ser assistido no local e transportado para o Hospital de Santarém com acompanhamento de uma viatura médica, em estado muito grave, pelas 11h25. O socorro envolveu INEM e Bombeiros Voluntários de Almeirim, num total de 11 elementos, apoiados por cinco viaturas, e a GNR, que está a apurar as causas do acidente.