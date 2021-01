Um operário de construção civil, de 50 anos, morreu após ter sofrido uma queda de cerca de cinco metros de altura num acidente de trabalho numa obra, esta quarta-feira, na rua do Solgidro, junto à estação de Valongo.O alerta foi dado por colegas, às 12h05, que o encontraram prostrado no chão. À chegada dos Bombeiros de Valongo e do INEM, a vítima estava já em paragem cardiorrespiratória. O óbito foi declarado após 20 a 30 minutos de tentativas de reanimação.A PSP está a investigar.