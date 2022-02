Homem ferido com gravidade em acidente de trabalho em Sabrosa

Um homem, de 52 anos, ficou ferido com gravidade, na tarde desta quinta-feira, numa quinta do Douro, num acidente de trabalho com uma peça de um sistema de rega.

José Silva, 2º Cmdt. Dos Bombeiros de Provezende, "o homem terá ido à zona das máquinas para arranjar o sistema de rega e uma das peças, uma espécie de tubo, ter-se-á movido, atingido com violência a vítima".

No socorro estiveram os bombeiros de Provezende, a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM de Vila Real e o helicóptero do INEM de Macedo de Cavaleiros que fez o transporte da vítima para o hospital de Santo António, no Porto.