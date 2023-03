Homem ferido em colisão entre carro e camião em Oliveira de Azeméis

Um homem com cerca de 50 anos ficou gravemente ferido esta tarde de quarta-feira,na sequência de uma colisão entre um carro e um camião, em Oliveira de Azeméis.O outro condutor, da mesma faixa etária, sofreu ferimentos ligeiros.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros de Oliveira de Azeméis, acompanhadas pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação para o hospital da Feira.O alerta foi dado, cerca das 15h00, para os bombeiros de Oliveira de Azeméis, para um acidente rodoviário, no IC2, em Travanca.A GNR está no local. O trânsito está cortado no sentido sul/norte e condicionado no sentido inverso.