Homem ferido em despiste de carro em Oliveira de Azeméis.

Um homem sofreu ferimentos ligeiros, esta tarde de sábado, na sequência do despiste do carro em que seguia, em Oliveira de Azeméis.O alerta foi dado, cerca das 15h30, para os bombeiros de Fajões, para um acidente rodoviário, sentido sul/norte, na A32. A vítima foi assistida no local e não foi necessário ser transportada para uma unidade hospitalidade.O destacamento de trânsito da GNR foi acionada e investiga as causas do acidente. Uma equipa de técnicos da empresa concessionária da auto-estrada também esteve no local.Os bombeiros de Fajões mobilizaram sete operacionais apoiados por duas viaturas.