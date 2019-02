Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem ferido em fogo na cozinha de apartamento

Chamas deflagraram em prédio de sete andares em São João da Madeira.

13:11

Um homem ficou ferido esta segunda-feira devido a um fogo que deflagrou no apartamento onde vive, em São João da Madeira.



O homem terá ficado intoxicado pelos fumos causados pelo fogo, que teve origem num eletrodoméstico instalado na cozinha do apartamento.



A cozinha ficou muito danificada, mas os bombeiros conseguiram que o fogo não passasse aos restantes apartamentos do prédio de sete andares, situado na rua Engenheiro Abrantes Oliveira.