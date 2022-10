Homem fica em prisão preventiva por violência doméstica

O suspeito, de 42 anos, foi detido em flagrante delito, em Almada, pelo Posto Territorial da Trafaria, no passado dia 30 de setembro.

Na sequência de uma denúncia, os militares da GNR realizaram diligências e localizaram a vítima, uma mulher de 28 anos, que mantinha um relacionamento com o agressor.

A jovem foi encontrada no exterior da residência com marcas de agressão, sendo que no âmbito das diligências as autoridades apreenderam uma arma branca.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Almada, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção mais gravosa, a prisão preventiva.