Um homem, com cerca de 40 anos, ficou ferido, esta tarde de quinta-feira, em Espinho, na sequência de uma discussão no trânsito. A vítima foi assistida, pelos bombeiros do Concelho de Espinho, na esquadra da PSP local.



O alerta foi dado, cerca da 13h30, para uma agressão. A vítima foi levada, pelos bombeiros deo concelho de Espinho, para o hospital de Gaia. A PSP de Espinho tomou conta da ocorrência.