Homem foge em carro roubado e embate em semáforo no Porto

Um homem foi surpreendido esta madrugada por um carro de patrulha, enquanto estava a arrombar a montra de um estabelecimento comercial, na Rua João de Deus, 124, em Massarelos, com recurso a uma viatura que havia furtado, momentos antes.Apercebendo-se da presença policial, o indivíduo encetou fuga, com a viatura e acabou por embater num semáforo na Avenida da Boavista, no Porto, tendo o seu condutor sido intercetado pela tripulação do carro patrulha.Após receber assistência médica no local e ter recusado deslocação a unidade hospitalar, foi encaminhado para o Departamento Policial para concretização da detenção.