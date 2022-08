Um homem foi detido, na noite deste domingo, depois de ter furtado uma ambulância dos Bombeiros de Parede.Os bombeiros foram alertados para um indivíduo que estava alterado na via pública e a insultar pessoas, na Avenida Infante D. Henrique, em Matarraque. Quando se dirigiram para o local, o suspeito acabou por entrar na ambulância e furtá-la.A viatura foi encontrada mais tarde, três quilómetros à frente, abandonada e com as portas todas abertas. A PSP foi acionada e deteve este homem.