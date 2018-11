Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem grava sexo para chantagear companheira

Mulher foi espancada pelo detido em frente aos dois filhos menores em Sintra.

Por Miguel Curado | 08:54

A PSP de Sintra prendeu um homem de 30 anos, suspeito de gravar as relações sexuais com a mulher com quem vivia, usando-as depois para coagir a vítima.



A mesma mulher foi espancada pelo detido, em frente aos dois filhos menores.



Presente a tribunal, o agressor ficou preso. Este homem foi um dos três detidos pela PSP, pelo crime de violência doméstica, na última semana.



Os crimes que levaram este agressor à cadeia começaram em junho, quando passou a viver com a vítima. Está indiciado por violação, violência doméstica e gravações ilícitas.



O segundo agressor é um homem de 41 anos, que agrediu a mulher, de 37, no local de trabalho desta, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. A vítima foi colocada num abrigo, onde continuou a ser ameaçada. O homem também ficou preso.



Há ainda um terceiro preso pelo mesmo crime, que também recolheu a um estabelecimento prisional.