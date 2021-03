O Tribunal de São João Novo, no Porto, começa a julgar em abril um homem, de 38 anos, que a 9 de janeiro cometeu um furto num café, tendo levado artigos no valor de 140 euros.



O ladrão arrombou a porta com uma chave de fendas, um alicate e um x-ato. Está na cadeia. A acusação do Ministério Público diz que foi detido pouco depois de ter furtado uma garrafa de uísque, outra de vinho do Porto e uma embalagem de rolo de alumínio. Os estragos na porta rondam os 1000 euros.

