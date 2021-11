O homem de 24 anos preso pela PSP de Setúbal, na tarde de 16 de abril deste ano, após ter assaltado, com um cúmplice que está em fuga, uma loja de penhores (onde sequestrou e amarrou três vítimas), foi acusado de cinco crimes de roubo agravado.O Ministério Público entende que além deste crime, no qual o ladrão foi preso com 13 500 euros em joias, o arguido é ainda suspeito de mais um assalto a uma loja de câmbios. Aguarda julgamento em prisão preventiva.