Homens armados assaltam estabelecimento em Setúbal e levam mais de 13 mil euros em joias e ouro

Um homem de 23 anos foi preso esta sexta-feira de manhã, pela PSP de Setúbal, após assaltar à mão armada uma loja de câmbios, com a ajuda de um cúmplice que fugiu.



O crime ocorreu num estabelecimento da Estrada dos Ciprestes. Ameaçados com pistola, três funcionários foram amarrados, mas conseguiram acionar o alarme. A PSP interveio e deteve um dos ladrões, que tinha artigos em ouro e outras joias no valor de 13 895 euros.