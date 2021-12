Homem leva 45 mil euros de três lojas de câmbios na Margem Sul e no Algarve

Um homem foi preso pela Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária, por coautoria (os cúmplices, em número ainda desconhecido, estão a monte) de três assaltos a lojas de câmbio, na Margem Sul e Algarve. O gang terá desviado cerca de 45 mil euros.O suspeito está indiciado por três crimes de roubo agravado e um de posse de arma. Dois dos assaltos ocorreram em 2020 (Costa de Caparica e Corroios) e o outro já este ano, em Almancil (Algarve). Com uma arma de fogo, ameaçaram os funcionários, subtraindo uma elevada quantia em dinheiro.Levado a tribunal, o suspeito ficou sujeito a apresentações diárias à autoridade, proibição de contactos com vítimas e testemunhas e ainda impedimento de sair do País.