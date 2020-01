Um homem de 38 anos foi detido pela PSP, na terça-feira , por balear o homem a quem ia vender um carro nos Olivais, em Lisboa.Os dois encontraram-se para concluírem o negócio da venda de um Peugeot de 2001, que a vítima iria comprar. Já dentro do carro do agressor, este empunhou um revólver e exigiu dinheiro à vítima, que resistiu e foi baleada numa perna.O atirador, com cadastro por tráfico de droga, foi travado pouco depois ainda na posse da arma. Ficou com apresentações trissemanais.A vítima recupera.