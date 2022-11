As desavenças eram antigas. Em causa uma ação em tribunal com mais de 20 anos relativa à propriedade de uns terrenos em que a família de Vitorino das Neves, de 79 anos, não se entendia com a de André Santos, de 43. Sentindo-se roubado com todo o processo de disputa, André decidiu matar o idoso, que era seu senhorio.









