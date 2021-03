O jovem, de 19 anos, foi morto a tiro à porta da discoteca Lick, em Loulé, em 2019. O principal suspeito do crime, António Tavares, fugiu e esteve escondido em França durante um ano.



Está marcada para esta terça-feira, no Tribunal de Faro, a primeira sessão do julgamento do homicídio de Lucas Leote.O jovem, de 19 anos, foi morto a tiro à porta da discoteca Lick, em Loulé, em 2019. O principal suspeito do crime, António Tavares, fugiu e esteve escondido em França durante um ano.

Na origem do homicídio esteve uma discussão de António Tavares com os seguranças da discoteca após estes lhe terem barrado a entrada.



Como retaliação, o suspeito regressou momentos depois, numa mota, e disparou em direção à entrada do espaço noturno, atingindo Lucas Leote na cabeça.