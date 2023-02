Um homem de 66 anos, porteiro de um edifício na zona da Gandarinha, nas imediações do Centro Cultural de Cascais, morreu depois de ter caído de um sétimo andar do mesmo imóvel. O acidente ocorreu pouco depois do meio-dia de quinta-feira.Ao que oapurou, a vítima estaria a tentar reparar um ar condicionado, quando se desequilibrou e sofreu a queda fatal. Ainda foram mobilizadas equipas dos bombeiros de Cascais, uma Viatura Médica e a PSP, mas o óbito viria a ser declarado.O corpo foi levado para ser autopsiado.