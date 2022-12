Criança morre ao cair de segundo andar de um prédio em Braga

Uma criança de 11 anos morreu, esta sexta-feira, depois de ter caído do segundo andar de um prédio, na rua Luís António Correia, em Lamaçães, na cidade de Braga.

Para já desconhecem-se as causas da queda, mas ao que o Correio da Manhã apurou, a criança terá tido morte imediata.

Para o local foram acionados os Sapadores Bombeiros de Braga e uma equipa médica do INEM, que ainda realizou manobras de reanimação, mas sem sucesso.

Entretanto, já chegou ao local uma equipa de psicólogos do INEM, para dar o necessário apoio à família. A PSP também está no local e investiga as circunstâncias da tragédia.

O acidente ocorreu nas proximidades do Instituto Ibérico de Nanotecnologia e o corpo da criança já foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Braga, onde será autopsiado.