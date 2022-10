Homem morre após paragem cardiorrespiratória em Oliveira de Azeméis

Um homem de 53 anos morreu, este domingo, após sofrer uma paragem cardiorrespiratória, em Oliveira de Azeméis.Ao que oapurou, a vítima sofreu uma indisposição durante o banho entrando, nessa altura, em paragem cardiorrespiratória.O alerta foi dado, para os bombeiros de Oliveira de Azeméis, para uma vítima em paragem cardiorrespiratória. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Santa Maria da Feira esteve no local.As manobras de reanimação ainda foram feitas, mas o homem não resisitu e o óbito foi declarado no local.O corpo foi levado para o gabinete do Instituto de Medicina Legal de Santa Maria da Feira e uma equipa de do centro de apoio psicológico e intervenção em crise foi accionada.