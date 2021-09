Um homem com cerca de 80 anos morreu após queda de paredão na praia de Alvor, em Portimão.O alerta foi dado por volta das 10h30. O idoso estava a passear com um familiar quando caiu junto às rochas, ficando com ferimentos na zona da cabeça, que se viriam a revelar fatais. Ainda foi sujeito a manobras de reanimação durante meia hora, mas não resistiu aos ferimentos.