Um homem com cerca de 60 anos morreu este domingo depois de se ter sentido mal e ter caído de um muro, com cerca de dois metros de altura, na praia da Rua 33, no concelho de Espinho.Meios da Polícia Marítima do Douro foram acionados pelas 15h40, bem como os Bombeiros Voluntários de Espinho e o INEM. Chegados ao local, o homem estava em paragem cardiorrespiratória e já não reagiu às manobras de reanimação.