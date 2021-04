Mulher em estado grave após queda de arriba com 10 metros em Albufeira

Uma mulher de 42 anos sofreu ferimentos graves depois de ter caído de uma arriba na praia do Poço Velho, no concelho de Albufeira.A vítima estava a passear com a família e caiu de uma altura com cerca de 10 metros. A vítima entrou em paragem cardiorrespiratória que foi revertida pelos Bombeiros e Inem.No local da ocorrência estiveram os Bombeiros Voluntários de Albufeira, a VMER, helicóptero do INEM a viatura Amarok do projeto Seawatch a Polícia Marítima de Portimão, Posto de Albufeira, que tomou conta da ocorrência, tendo a vítima sido sido transportada para o hospital de Faro, por meio aéreo, em estado grave politraumatizado.