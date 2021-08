Um homem, com cerca de 53 anos, morreu, este domingo à noite, depois de ter sido atropelado na rua das Pratas, em Vale S.Martinho, Vila Nova de Famalicão.Segundo apurou oo homem estaria a andar num carrinho de rolamentos quando foi colhido por um carro.Para o socorro foram mobilizados os bombeiros voluntários Famalicenses e os bombeiros voluntários de Famalicão assim como uma equipa do INEM.A GNR foi acionada e investiga as circunstâncias do acidente mortal.O alerta foi dado às 21h30.