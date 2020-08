Homem morre colhido por comboio em Vila Franca de Xira. Circulação condicionada na linha do Norte

Um homem morreu este domingo vítima de atropelamento ferroviário, que ocorreu por volta das 6h30, na linha do Norte, em Vala do Carregado, Vila Franca de Xira.A circulação ferroviária na localidade encontra-se interrompida no sentido Norte-Sul, confirmou fonte do CDOS de Lisboa aoPara o local da ocorrência foram 12 operacionais apoiados por 5 viaturas, uma viatura da VMER, equipas de bombeiros e a GNR.