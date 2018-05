Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre de doença súbita em rua de Lisboa

Vítima caminhava junto à Loja do Cidadão das Laranjeiras.

11:52

Um homem de 57 anos morreu esta quarta-feira quando caminhava na rua Abranches Ferrão, em Lisboa.



Segundo revelou ao CM fonte policial, a vítima terá sofrido doença súbita, por volta das 8h00, e caiu inanimado no chão, quando passava em frente à agência da Caixa Geral de Depósitos, próxima da Loja do Cidadão das Laranjeiras.



Foram chamados os meios de socorro, mas o homem viria a morrer no local.