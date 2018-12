Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre eletrocutado num lagar de azeite em Alvaiázere

Vítima tinha 42 anos.

12:59

Um homem de 42 anos morreu esta terça-feira num lagar de azeite em Alvaiázere.



A vítima mortal era presidente da Junta de Freguesia de Pelmá e era filho do proprietário do lagar.



O homem estava a trabalhar quando tocou num fio elétrico e entrou em paragem cardiorespiratória.



Segundo a vereadora Sílvia Lopes, Vidal Gomes Duarte, presidente da Junta de Freguesia de Pelmá, "terá falecido na sequência de uma descarga elétrica no lagar" de que era proprietário.



"Há que lamentar profundamente o que aconteceu e deixo o meu voto de pesar pelo seu falecimento", acrescentou Sílvia Lopes.