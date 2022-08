Motociclista morre em colisão com carro em Penafiel

Um homem morreu, ao início da madrugada deste domingo, na sequência de uma violenta colisão entre a moto e um carro em Penafiel. No mesmo acidente, outras duas pessoas também ficaram feridas. A vítima mortal seguia na moto.O alerta foi dado, cerca das 00h00, para os bombeiros de Penafiel, para um acidente rodoviário, na saída da A4 para Penafiel. O óbito foi declarado pela equipa da VMER de Penafiel.A GNR de Penafiel foi acionada para o local e procedeu ao corte da via nos dois sentidos.O Núcleo de Investigação de crimes em acidentes de viação da GNR investiga as causas do acidente.