Um homem morreu e três pessoas ficaram feridas, uma das quais em estado grave, numa colisão este sábado à noite entre dois carros na Estrada Nacional 14, na freguesia de Muro, Trofa, distrito do Porto.Segundo o que oconseguiu apurar, o alerta foi dado às 22h00.As vítimas que sofreram ferimentos foram socorridas no local e transportadas para o Hospital de São João, no Porto.No local estão os Bombeiros Voluntários da Trofa, bem como a GNR e a VMER de Famalicão.