Homem morre esmagado debaixo de carro

Vítima estaria a arranjar a viatura na garagem da casa quando esta lhe caiu em cima.

Um homem com cerca de 50 anos morreu este sábado à noite esmagado por um carro na garagem de uma habitação, em Almancil, no concelho de Loulé.



A vítima estaria a arranjar a viatura na garagem da casa quando esta lhe caiu em cima.



O homem ficou preso debaixo do carro e os elementos do INEM e dos bombeiros acionados já nada conseguiram fazer para o salvar.



O óbito foi declarado por um médico do INEM.



A GNR esteve no local.