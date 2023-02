Um homem com 26 anos morreu este domingo na sequência de um despiste de mota ocorrido na freguesia do Monte, nos arredores do Funchal, disse fonte dos bombeiros.

A vítima terá sido projetada em cerca de 20 metros e caiu numa área de árvores.

No local estiveram elementos da corporação dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).

O homem entrou em paragem cardiorrespiratória e, apesar dos esforços e manobras de reanimação, acabou por falecer no local.