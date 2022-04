Homem morre num despiste de moto entre Vila Real e Peso da Régua

Um homem, de 45 anos, perdeu a vida esta noite após um despiste de uma moto de alta cilindrada na Estrada Nacional 313, entre Vila Real e Peso da Régua.



Segundo o comandante dos bombeiros da Cruz Verde, Vitorino Cardoso, os bombeiros foram acionados para um despiste de uma moto. Quando chegaram ao local, já se encontrava presente a equipa médica da VMER, que declarou o óbito no local".



O alerta foi dado às 20h24 e para o local foram acionados 11 operacionais, apoiados por quatro veículos, entre os quais os bombeiros da Cruz Verde e a equipa da VMER do INEM.



As autoridades estão a investigar as causas do despiste fatal.