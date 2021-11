Homem pega fogo a casa e morre em colisão com dois camiões na Marinha Grande

Um incêndio deflagrou esta sexta-feira numa moradia em Barros da Paz, Pombal, ao que tudo indica ateado por um dos moradores, que logo a seguir saiu de carro e morreu numa colisão com dois camiões na Marinha das Ondas, Figueira da Foz.Rogério Rodrigues, de 73 anos, ainda acordou a companheira, Maria Alice Bento, de 72 anos, antes de sair de casa, já as chamas destruíam os dois carros, as três motos, eletrodomésticos e o mobiliário da garagem. Na véspera, a companheira tinha-lhe dito que ia voltar para França, onde foi emigrante e onde vivem as filhas, terminando a relação amorosa de sete anos, em que vivia atormentada. O homem não aceitou e reagiu pegando fogo à casa e fugindo de carro. Pelo caminho telefonou a um vizinho a contar o que tinha feito e a dizer que se ia suicidar. Pouco depois, o carro em que seguia chocou com dois camiões, na EN 109, e Rogério Rodrigues morreu.