Homem persegue ‘ex’ e resiste aos polícias em Oeiras

Um homem, de 35 anos, foi detido segunda-feira pela PSP após ter percorrido mais de uma centena de quilómetros em busca da ex-companheira, de 28, conseguindo apanhá-la num bairro de Oeiras, onde amedrontou a vítima de tal forma que os polícias a foram encontrar, na rua, “visivelmente combalida e chorosa”.



De acordo com a PSP, o homem tinha procurado a vítima nas Caldas da Rainha e no Carregado, encontrando-a apenas à noite, em Oeiras. A patrulha foi chamada para o caso de violência doméstica e o suspeito recusou-se a abandonar o local, resistindo “de forma ativa e agressiva”, sendo detido com uso da “força física”.



