Homem punido com ano e meio de prisão por roubo de seis euros

Arguido vai ter de devolver o dinheiro à vítima e de lhe pagar uma indemnização de 250 euros.

Por Lusa | 18:19

O Tribunal Judicial de Braga condenou esta segunda-feira a um ano e meio de prisão efetiva um homem que roubou seis euros a outro na via pública, em janeiro de 2016, naquela cidade.



O arguido vai ter ainda de devolver os seis euros à vítima e de lhe pagar uma indemnização de 250 euros por danos não patrimoniais.



Para a não suspensão da pena, o tribunal teve em conta os antecedentes criminais do arguido, já a cumprir pena de prisão à ordem de outro processo.



No julgamento, o arguido confessou o crime, mostrou-se arrependido e pediu desculpa à vítima.



Disse que na altura consumia estupefacientes e que "andava desesperado" por falta de dinheiro para comprar a droga.



Segundo a acusação, o arguido abeirou-se da vítima, disse-lhe que tinha uma faca e exigiu que lhe desse o dinheiro que tinha consigo.



A vítima deu-lhe a carteira, com seis euros, que o arguido retirou e levou consigo, pondo-se em fuga.