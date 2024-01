Homem que abusou sexualmente de menor do círculo familiar durante três anos fica em liberdade

Um homem de 43 anos que foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), em Albufeira, por ser suspeito de abuso sexual de uma menor, ficou em liberdade. O indivíduo está indiciado prática de vários crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual que vitimaram uma jovem do seu círculo familiar.

Segundo um comunicado da PJ, as agressões sexuais ocorreram ao longo de três anos, tendo-se iniciado quando a vítima tinha 13 anos. Os abusos só terminaram quando a jovem contou o que se passava à mãe e o caso foi reportado às autoridades.

"As condutas abusivas sucediam sempre em ambiente controlado pelo suspeito, mormente no interior da habitação onde coabitava a família", lê-se no comunicado enviado às redações.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial e foram-lhe aplicadas as medidas de coação de proibição de quaisquer contactos com a menor, "sendo ainda obrigado a retirar-se da residência, fixando domicílio em local distinto".